Abramovich entregou controle de empresa a diretor do Chelsea no dia da invasão à Ucrânia

Reuters - O empresário russo Roman Abramovich transferiu uma empresa que ele controlava com dezenas de milhões de dólares em investimentos para um diretor do clube de futebol inglês Chelsea no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, mostraram documentos corporativos do Reino Unido.

Foi a segunda vez que o proprietário do Chelsea, Abramovich, transferiu ativos para um associado próximo antes que o Reino Unido e a União Europeia imponham sanções a ele neste mês.

Depois que a Grã-Bretanha foi inicialmente mais lenta que os Estados Unidos e a União Européia na imposição de sanções após a invasão de 24 de fevereiro, os legisladores britânicos reclamaram que o governo estava dando aos oligarcas tempo para retirar seus ativos do país antes que quaisquer restrições fossem anunciadas.

Abramovich não respondeu aos pedidos de comentários deixados pelo Chelsea e seu porta-voz. Um porta-voz do governo britânico não respondeu a um pedido de comentário.

Abramovich, 55, tornou-se um dos empresários mais poderosos da Rússia, principalmente do petróleo e do alumínio, durante o caótico rescaldo do desmembramento da União Soviética em 1991. No mês passado, a Forbes colocou seu patrimônio líquido em mais de US$ 13 bilhões.

A Grã-Bretanha e a UE impuseram sanções como o congelamento de bens a Abramovich e centenas de indivíduos e entidades russas, visando pessoas acusadas de apoiar o presidente russo, Vladimir Putin.

Abramovich negou ter ligações próximas com Putin.

Uma análise da Reuters de registros corporativos em Londres e Amsterdã mostrou que Abramovich foi listado anteriormente como o "proprietário efetivo" da Ervington Investments Limited, com sede em Chipre. A empresa fez investimentos em pelo menos oito empresas, incluindo o principal mecanismo de busca da Rússia, o Yandex, mostraram os documentos.

Em 24 de fevereiro, Eugene Tenenbaum, um diretor do Chelsea que é descrito no site do clube como um dos "associados mais próximos" de Abramovich, assumiu o controle total do Ervington, de acordo com um documento na Bolsa de Valores de Londres. Nem a Grã-Bretanha, a UE nem os Estados Unidos impuseram sanções a Tenenbaum.

Tenenbaum disse em comunicado à Reuters que sua empresa comprou a Ervington Investments de um fundo do qual Abramovich e seus filhos eram anteriormente os beneficiários. Ele disse que a compra do fundo, chamado Norma Investments, estava em conformidade com as leis e regulamentos. Tenenbaum se recusou a dizer quanto pagou pela participação.

"Ervington é uma empresa com a qual trabalhei por muitos anos", disse ele. "Conheço bem os investimentos e os funcionários da empresa, e comprar Ervington me dá a oportunidade de continuar trabalhando com esse negócio, sob meu controle e para meu benefício e dos funcionários."

Movimento de ativos

Advogados de Londres disseram que a medida significa que os ativos de Ervington não estarão sujeitos ao congelamento imposto aos outros ativos de Abramovich.

Abramovich entregou o controle de duas empresas a parceiros de negócios desde o início da guerra, de acordo com documentos corporativos.

Também no primeiro dia do ataque da Rússia à Ucrânia, que Moscou chama de operação especial, Abramovich transferiu a Norma Investments para outro associado, David Davidovich, mostraram os registros corporativos do Reino Unido. A transferência da Norma foi relatada pela primeira vez pelo Wall Street Journal e foi confirmada nos registros.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Davidovich imediatamente para comentar.

A Grã-Bretanha impôs sanções a Abramovich em 10 de março, dizendo que ele havia lucrado com transações com o governo russo e incentivos fiscais especiais.

O governo britânico disse que a Evraz, empresa siderúrgica da qual Abramovich é o maior acionista, poderia contribuir para a guerra contra a Ucrânia e fornecer aço para tanques russos. A Evraz negou, dizendo que fornece aço apenas para os setores de infraestrutura e construção.

Evraz não foi sancionado pelo governo britânico. Suas ações listadas em Londres foram suspensas pela Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha depois que Abramovich foi sancionado. Tenenbaum estava entre os 10 membros do conselho da Evraz que se demitiram em 11 de março por causa das sanções de Abramovich, disse a empresa.

Abramovich colocou o atual campeão europeu Chelsea à venda em 2 de março, mas após o anúncio das sanções, o clube foi obrigado a operar sob uma licença especial e agora é efetivamente controlado pelo governo britânico.

Vários potenciais compradores do Chelsea confirmaram seu interesse e o prazo para a primeira rodada de licitações é sexta-feira.

Relacionamento encerrado

Tenenbaum, de 57 anos, nasceu na Ucrânia quando fazia parte da União Soviética e está na diretoria do Chelsea há 19 anos. Anteriormente, ele era o chefe de finanças corporativas da Sibneft, uma empresa de petróleo vendida em 2006 por Abramovich.

Tenenbaum disse em seu comunicado que não concorda com a forma como Abramovich foi caracterizado publicamente. O governo britânico disse quando sancionou Abramovich que ele era um aliado próximo de Putin há décadas.

"Espero que as medidas injustas impostas a Abramovich sejam reavaliadas", disse ele. "Infelizmente, como cidadão britânico e devido aos novos regulamentos, não posso continuar trabalhando com ele pessoalmente."

Ervington serviu como veículo de investimento para Abramovich por pelo menos oito anos. Foi entre os investidores que colocaram US$ 600 milhões no Yandex em 2020 e que colocaram dinheiro no Via, um aplicativo de compartilhamento de viagens.

Tenenbaum mudou-se para o Canadá ainda jovem e trabalhou anteriormente para a firma de contabilidade KPMG em Toronto, Moscou e Londres, de acordo com o site do Chelsea.

