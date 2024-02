"Acabou a farra": Na zona de rebaixamento, Corinthians perde mais uma e vira piada na rede

Apoie o 247

247 - A derrota do Corinthians para o Novorizontino no Campeonato Paulista, neste domingo, por 3 a 1, na Neo Química Arena, agravou a crise do clube, que tem diretoria nova e havia prometido um time competitivo em 2024. "Acabou a farra" foi a frase usada pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, e repetida pelo diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão.

Com a derrota, a quarta seguida, o Corinthians é o penúltimo colocado e seria rebaixado caso o campeonato terminasse hoje.

Por outro lado, os rivais não perdoaram nas redes sociais e a desgraça dos corintianos virou piada. Veja alguns memes:

" Acabou a Farra" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/nvrjnHf6S9 February 4, 2024





ACABOU A FARRA, ACABOU A FARRA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/uga0o4IozU February 4, 2024

