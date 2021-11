Acusado de homofobia, Maurício diz ter medo e avalia deixar o Brasil

Apoie o 247

Por Amanda Gil, Metrópoles - Sem clube após ter seu contrato rescindido com o Minas Tênis Clube depois de fazer comentários homofóbicos nas redes sociais, Maurício Souza revelou que avalia as propostas que recebeu. Segundo ele, times do Brasil e de fora querem contar com ele no elenco.

Em live com o jornalista Thiago Asmar, no canal Pilhado, o jogador desabafou sobre continuar no Brasil. “Estamos com algumas opções aqui no Brasil e no exterior. Meu empresário está com medo de eu ficar aqui no Brasil. Talvez a melhor opção seja sair do país mesmo”, disse.

