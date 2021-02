Ademir da Guia sobre eliminação do Palmeiras no Mundial de Doha: 'o time jogou muito mal'

"Eu entendi que o time jogou muito mal. Tanto a defesa, o meio de campo e os atacantes. Um jogo para esquecer", afirmou Ademir da Guia, ídolo histórico do Palmeiras, eliminado pelo Tigres-MEX no Mundial de Clubes disputado em Doha, no Catar edit

247 - O ex-ídolo do Palmeiras Ademir da Guia lamentou a eliminação do time para o Tigres-MEX em partida válida pela semifinal do Mundial de Clube em Doha, no Catar, nesse domingo (7) - o alviverde perdeu por 1x0.

"Eu entendi que o time jogou muito mal. Tanto a defesa, o meio de campo e os atacantes. Um jogo para esquecer. Entendi também que o técnico demorou para fazer mudanças. Não precisava esperar tomar o gol. Foi uma noite infeliz. Só o Weverton jogou bem. A equipe jogou mal. Não conseguiram nem neutralizar, nem chegar na frente", disse Ademir à TV Gazeta.

Na próxima quinta-feira (11), o Palmeiras enfrenta o Al-Ahly na disputa de terceiro lugar. No retorno ao Brasil, o time terá o confronto contra o Grêmio na final de Copa do Brasil e disputará a reta final do Campeonato Brasileiro.

O conhecimento liberta. Saiba mais