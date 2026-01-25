Adversário desiste e Djokovic avança para as quartas na Austrália sem entrar em quadra

(Reuters) - Novak Djokovic avançou para as quartas de final do Aberto da Austrália depois que seu adversário da quarta rodada, Jakub Mensik, desistiu no domingo devido a uma lesão abdominal, um dia antes do confronto marcado para o Melbourne Park.

O checo Mensik, 16º cabeça de série, venceu o americano Ethan Quinn por 6-2, 7-6(5) e 7-6(5) no sábado, mas o jovem de 20 anos afirmou que estava com uma lesão que o impediu de enfrentar seu mentor, Djokovic.

Djokovic, dez vezes campeão do Aberto da Austrália, agora continuará sua busca por um título recorde em Melbourne Park e sua 25ª coroa de Grand Slam, desempatando com Margaret Court. "Essa é difícil de escrever", disse Mensik no Instagram.

"Depois de termos feito tudo o que podíamos para continuar, tenho que desistir do Aberto da Austrália devido a uma lesão muscular abdominal que se agravou ao longo das últimas partidas." "Agora é hora de se recuperar adequadamente."

"Apesar da decepção, chegar à quarta rodada aqui pela primeira vez é algo que levarei comigo por muito tempo. Senti muita energia dos torcedores e a atmosfera em Melbourne foi realmente especial."

O sérvio Djokovic foi derrotado por Mensik na última vez em que os dois se enfrentaram, na final do Aberto de Miami do ano passado.

O quarto cabeça de chave enfrenta o americano Taylor Fritz ou o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final, com um possível confronto contra o atual campeão Jannik Sinner nas semifinais.