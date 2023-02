AGU pede banimento de Wallace do esporte após jogador incitar tiro em Lula

O documento da Advocacia-Geral da União foi enviado ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Voleibol edit

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU), comandada por Jorge Messias, enviou representações em desfavor do jogador de vôlei Wallace Leandro de Souza, que ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O documento da AGU foi enviado ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A advocacia pediu ao Conselho a instauração de processo disciplinar contra o atleta e a aplicação das penalidades máximas previstas em ambos os códigos (do COB e da CBV): multa no valor de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico.

