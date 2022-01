Alexandre Pato posta e deleta na sequência apoio ao negacionismo de Djokovic: “resistência contra o totalitarismo”

Apoie o 247

247 - Alexandre Pato, do Orlando City, chamou a atenção por mais uma ação fora dos campos. Em publicação nos ‘stories’ do Instagram – apagada em seguida – o atacante defendeu o tenista Novak Djokovic, proibido de disputar o Australian Open por não se vacinar contra a Covid-19. Na postagem, desfilou negacionismo, chamando o imunizante de “picada experimental”, e xenofobia, ao se referir ao Novo Coronavírus como “peste chinesa”. A reportagem é do portal Lance.

Surfando na onda do negacionismo, Alexandre Pato se referiu a Djokovic como uma lenda do esporte e um herói a ser seguido no “movimento de resistência contra o totalitarismo”. Com o intuito de exaltar o tenista, também citou ações solidárias do sérvio.

