Alisson falha e Leicester vence Liverpool de virada na Premier League

Agência Brasil - Um erro do goleiro do Liverpool, Alisson, ajudou o Leicester a virar o jogo e vencer por 3 a 1, a terceira derrota consecutiva do atual campeão pelo Campeonato Inglês pela primeira vez desde novembro de 2014, quando o treinador ainda era Brendan Rodgers, atualmente no comando dos mandantes da partida deste sábado.

O Liverpool foi forçado a mais uma reformulação defensiva pela lesão do meia brasileiro Fabinho, promovendo a estreia de Ozan Kabak, contratado no último mês de janeiro. O jogador de 20 anos escorregou no primeiro tempo e ficou aliviado quando Jamie Vardy acertou o travessão.

Trent Alexander-Arnold também acertou a trave, em uma cobrança de falta, pouco depois do intervalo, antes de Mohamed Salah abrir o placar, aos 23 minutos, recebendo um lindo passe de calcanhar de Roberto Firmino.

Depois de o assistente de vídeo ajudar a reverter um pênalti concedido ao Leicester, James Maddison empatou, em cobrança de falta, e Alisson, que cometeu dois erros crassos na derrota para o Manchester City no último fim de semana, falhou novamente.

O goleiro brasileiro saiu do gol para tentar interceptar uma bola na entrada da área, mas trombou com Kabak e permitiu que Vardy marcasse, aos 36 minutos.

Harvey Barnes assegurou a vitória, quatro minutos depois, para completar uma tarde miserável ao Liverpool, que agora ganhou apenas duas das suas últimas 10 rodadas.

Como o Manchester United entrará em ação apenas neste domingo (14), o Leicester pulou ao segundo lugar da tabela, enquanto o Liverpool está em quarto lugar, 10 pontos atrás do Manchester City, tendo jogado duas vezes a mais.

“O segundo gol foi um desentendimento”, disse o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, à emissora BT Sport. “Alisson teve um super jogo e naquele momento ele saiu do gol, eu não o ouvi gritando”. “Em campo, fomos claramente o time dominante. Tivemos chances e aí sofremos dois gols”.

