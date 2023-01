Alvo de ataque racista, boneco de Vini Jr enforcado aparece em ponte de Madri

Apoie o 247

247 - Alvo de diversos ataques racistas, incluindo gritos de “macaco”, o brasileiro Vini Jr foi vítima de mais uma ação violenta nesta quinta-feira. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a polícia de Madri retirou nas primeiras horas da manhã um boneco vestido com a camisa do jogador, que estava pendurado em uma ponte da cidade, como se estivesse enforcado.

Em cima, havia uma faixa vermelha onde se podia ler "Madrid odeia o Real". Vini Jr, como é conhecido o jogador, é atacante do Real Madrid. Na noite desta quinta (21h no horário local), seu time enfrenta o rival municipal Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei.

Circulam nas redes sociais espanholas vídeos que mostram os objetos durante essa noite. Ninguém prestou queixa, mas o caso está sob investigação, uma vez que se trata de "atitude perigosa, ofensiva e passível de processo criminal".

