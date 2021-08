Ana Marcela: "mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser, na hora que ela quiser"

A medalhista de ouro na maratona aquática elogiou as políticas de incentivo à diversidade no esporte e deu um discurso de apoio às mulheres edit

247 - A medalhista de ouro na maratona aquática nos Jogos de Tóquio, Ana Marcela Cunha, exaltou os esforços do Comitê Olímpico Internacional (COI) no sentido de promover uma maior igualdade no esporte. Após a conquista, ela também deu um discurso de incentivo às mulheres.

"Mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser, na hora que ela quiser. O tanto que a gente vem recebendo de ajuda, de igualdade, representa muito nas medalhas do Brasil", disse a brasileira.

"O Comitê Olímpico tem acreditado e ajudado muito, independente se é masculino ou feminino, mas, sim, na meritocracia das coisas. Resultados são isso, você conseguir ajudar dessa forma, com igualdade, e acho que as mulheres estão vindo com aquele gostinho especial. Estou muito feliz, não só pela medalha, mas por ser campeã olímpica. Acho que nunca imaginei estar aqui agora", acrescentou.

A medalha de Ana Marcela foi a segunda do país em provas de maratona aquática em Olimpíadas desde que o evento foi incluído nos Jogos, em Pequim 2008. Em 2016, Poliana Okimoto havia levado o bronze no Rio de Janeiro. (Com informações do UOL).

