Andrés Sanchez é expulso do quadro de sócios do Corinthians

247 - Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, foi expulso do quadro de sócios do clube na noite desta segunda-feira (25), após votação realizada no Parque São Jorge. A decisão ocorreu em uma sessão marcada pela presença expressiva de torcedores na sede social alvinegra, em meio a forte pressão pela saída do ex-dirigente.

As informações são da CNN Brasil. A votação reuniu integrantes do quadro societário do Corinthians e terminou com ampla maioria favorável à expulsão de Sanchez. Em votação aberta, 112 sócios votaram pela retirada do ex-presidente, 49 defenderam sua permanência e seis se abstiveram.

A sessão teve início com a sustentação sobre a regularidade ética do processo. Depois dessa etapa, as partes envolvidas tiveram 20 minutos cada para apresentar seus argumentos. Cerca de 135 sócios acompanharam a deliberação no Parque São Jorge, em um ambiente de grande tensão política interna.

Antes da votação final, chegou a ser considerada a possibilidade de aplicar uma punição mais branda a Andrés Sanchez. Uma das alternativas discutidas era a suspensão do ex-presidente por seis meses do quadro societário. Nesse cenário, ele perderia seus direitos políticos no clube e ficaria afastado da vida política corintiana durante o período. A proposta, no entanto, não avançou.

A presença da torcida foi um dos elementos mais marcantes da noite. Torcedores compareceram em grande número ao Parque São Jorge e exibiram faixas pedindo a expulsão de Andrés Sanchez. O clima de cobrança se intensificou ao longo da sessão, acompanhada de perto por membros de organizadas e por parte dos conselheiros.

Com a confirmação do resultado, torcedores comemoraram a decisão na sede do clube. Integrantes das principais torcidas organizadas soltaram fogos e celebraram o placar favorável à expulsão. Parte dos conselheiros também reagiu com comemoração ao desfecho da votação.

A mobilização já indicava, antes mesmo da oficialização do resultado, que a maioria dos presentes apoiava a saída de Sanchez do quadro associativo. O placar consolidou uma derrota política para o ex-presidente, que comandou o Corinthians em três períodos e foi uma das figuras mais influentes da história recente do clube.

A expulsão ocorre em meio às investigações sobre o uso considerado indevido do cartão corporativo do Corinthians durante o terceiro mandato de Andrés Sanchez como presidente, entre 2018 e 2021. Segundo relatório da Comissão de Ética do clube, a punição recomendada para o caso era a exclusão do ex-dirigente do quadro de sócios.

De acordo com investigação do Ministério Público, conduzida pelo promotor Cássio Conserino, os gastos atribuídos a Andrés Sanchez no cartão corporativo ultrapassam R$ 480 mil. O ex-presidente foi denunciado pelo MP por crime tributário, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

Conforme o Ministério Público, o cartão de crédito do Corinthians teria sido utilizado em compras de relógios importados, roupas e atendimentos médicos. Ainda segundo a apuração, as despesas eram registradas em notas fiscais emitidas em nome de Andrés Sanchez.

A decisão tomada no Parque São Jorge amplia o desgaste político do ex-presidente dentro do Corinthians e encerra, ao menos no âmbito associativo, mais um capítulo da crise envolvendo sua passagem recente pela administração do clube.