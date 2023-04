Antes de matar torcedor do Fluminense, policial penal o chamou de 'petista' e 'ladrão'

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (11), o Ministério Público do Rio (MPRJ) apresentou uma denúncia contra Marcelo de Lima, um agente penal bolsonarista, pela morte do cinegrafista Thiago Leonel Fernandes da Motta, de 40 anos. A morte ocorreu após o primeiro Fla-Flu da decisão do Campeonato Carioca. A denúncia afirma que o crime foi motivado por uma discussão política, já que Marcelo disse às vítimas momentos antes de atirar que "petista é igual flamenguista, tudo burro e ladrão". Nas redes sociais, Lima exibe fotos segurando armas e apoiando Jair Bolsonaro (PL).

Marcelo deverá responder por homicídio triplamente qualificado, já que o crime teria sido cometido por motivo torpe, meio que resultou perigo comum e dificultou a defesa da vítima. Além disso, ele também será acusado de tentativa de homicídio contra Bruno Tonini Moura, amigo de Thiago, que também foi baleado e está se recuperando.

O crime ocorreu na Rua Isidro de Figueiredo, no Maracanã, Zona Norte, após o primeiro Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, no último dia 1º. De acordo com algumas testemunhas, Thiago teria sido morto por Marcelo de Lima após uma briga em um bar. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Marcelo foi preso em flagrante e, mais tarde, teve a prisão convertida em preventiva.

Durante a confusão, Bruno Tonini Moura, de 38 anos e amigo de Thiago, ficou ferido e foi levado para o Hospital Badim, no bairro do Maracanã, onde passou por cirurgia. Ele segue na UTI, mas está se recuperando.

