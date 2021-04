Anvisa diz que confiscará para o SUS vacinas doadas à Conmebol se entrarem no Brasil

A Conmebol é a entidade que controla o futebol na América do Sul e organiza a Copa Libertadores. A confederação sul-americana anunciou que tinha recebido 50 mil doses do imunizante e pretendia distribuí-los para clubes e seleções edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que, caso as vacinas CoronaVac recebidas pela Conmebol entrem no Brasil, elas serão confiscadas para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na terça-feira, 13, a confederação sul-americana anunciou que tinha recebido 50 mil doses do imunizante da empresa chinesa Sinovac Biotech e pretendia distribuí-los para clubes e seleções para facilitar a retomada das eliminatórias para a Copa do Mundo e do futebol em geral.

A Anvisa, porém, destacou que, de acordo com a lei 14.125/2021, sancionada por Jair Bolsonaro em 10 de março, em caso de importação de vacinas, eles devem ser integralmente incorporadas pelo SUS “a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações”.

Além disso, a vacinação de jogadores, auxiliares, técnicos e funcionários permitiria furar a fila do Plano Nacional de Imunização do governo federal, visto que parte destes não são do grupo prioritário.

