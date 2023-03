Após ficar fora de uma Copa do Mundo, Seleção da Itália aposta em novidade que joga na Argentina

Apoie o 247

247 - O jogador Mateo Retegui, 23 anos, é uma das promessas da seleção italiana, que não disputou a Copa do Mundo no Catar. Na temporada passada, o centroavante de 1,86 metro fez 23 gols e deu três assistências em 42 jogos pelo Tigre, da Argentina. Nascido no país sulamericano, o camisa 32 tem o passaporte italiano devido à origem siciliana do avô.

Em 2023, ele é o artilheiro da primeira divisão nacional com seis gols em oito partidas.

Às 16h45 (horário de Brasília), a Itália entra em campo contra a Inglaterra, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos das eliminatórias da Eurocopa de 2024.

