Árbitro dá soco, saca arma e ameaça matar jogadores durante partida de futebol (vídeo)

247 - Um árbitro sacou revólver e apontou para jogadores durante uma partida de futsal na Praia do Cassino, em Rio Grande, no Sul do estado, na última quarta-feira (26). O fato, transmitida ao vivo pelas redes sociais, foi registrado na Polícia Civil. Veja o vídeo abaixo.

A delegada Lígia Marques Furlanetto, diretora da Delegacia de Polícia Regional de Rio Grande, o árbitro é um policial militar, que não teve o nome divulgado.

"Tem um termo circunstanciado instaurado para apurar o crime de lesão corporal. Eu confirmo que foi um policial militar que teria desferido as agressões. Ele registrou uma ocorrência de ameaça contra a vítima de lesão corporal", afirmou.

Nas redes sociais, a equipe É Us Guri diz que dois atletas foram atingidos por coronhadas. Um deles levou três pontos na cabeça, outro desmaiou enquanto era encaminhado para uma unidade de saúde.

Nas imagens, é possível ver um dos atletas da equipe, que teria sido expulso, reclamando do árbitro do lado de fora da quadra. Uma testemunha ouvida pelo G1 diz que o juiz foi ofendido pelo jogador.

A Brigada Militar ainda não se manifestou.

Tudo teria começado quando o árbitro chamou um atleta que estava fora de campo e lhe deu um soco.

