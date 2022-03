Argentinos querem levar o coração de Maradona para a Copa do Mundo, no Qatar

O movimento "El Corazon de Diego" (o coração de Diego, em espanhol) pretende criar uma ação de apoio popular para que o órgão esteja no país-sede da Copa do Mundo edit

247 - Na primeira Copa do Mundo após a morte de Diego Maradona, que aconteceu em novembro de 2020, um grupo de torcedores argentinos iniciou uma campanha para o coração craque ser levado para o Qatar durante o torneio. O movimento "El Corazon de Diego" (o coração de Diego, em espanhol) pretende criar uma ação de apoio popular para que o órgão esteja no país-sede do Mundial. A copa acontece entre novembro e dezembro.

"Todos os maradonianos fanáticos apoiam isso. Ele sempre acompanhou a Argentina, não apenas no futebol. Queremos que seu coração possa viajar ao Qatar com a seleção", disse o publicitário Javier Menstati, um dos idealizadores da campanha, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, por insuficiência respiratória. Por causa da investigação sobre as causas da morte, ele foi enterrado sem coração, fígado e rins. Os órgãos estão sob a custódia da Justiça Argentina, em um prédio em La Plata, na Grande Buenos Aires.

