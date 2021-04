Ariel Holan pede demissão do Santos

247 - Ariel Holan não é mais o técnico do Santos. O argentino pediu demissão ao presidente do clube Andrés Rueda ontem (25), após a derrota para o Corinthians por 2 a 0.

Em coletiva nesta segunda (26), Rueda disse que ainda não se sabe se Holan comandará o time no confronto da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Boca Juniors nesta terça-feira (26).

"Ontem (domingo), conversando com o treinador após o jogo, de uma maneira muito transparente, ele nos solicitou que o jogo contra o Boca (terça-feira, pela Libertadores) fosse o último à frente do time", disse o presidente.

"Ponderamos, não era o que eu queria. O pessoal confunde projeto de três anos com contrato de três anos com o treinador. Existe uma quebra de contrato de qualquer parte. Ponderamos e de comum acordo aceitamos essa situação. Tentei reverter, não teve jeito. Houve até caso de fogos no apartamento dele. Soltaram rojão. Isso o deixou de uma maneira pouco confortável. Agora de manhã estamos vendo se realmente vai ser nosso técnico com o Boca ou se não vai ser nosso técnico com o Boca. Neste sentido, o clube tem uma coisa boa, uma comissão permanente", comentou Rueda.

Uma sequência de maus resultados tumultuou a passagem de Holan pelo Santos. Ele foi contratado em fevereiro, após a saída de Cuca.

Com informações do GE.

