Arthur Zanetti erra saída e fica sem medalha nas Olimpíadas de Tóquio

247 - O brasileiro Arthur Zanetti arriscou um triplo mortal na saída, mas aterrissou ajoelhado no chão durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. O paulista de 31 anos recebeu nota 14,133 e ficou na oitava posição entre os oito finalistas. Ele foi medalhista de ouro nas argolas em Londres-2012 e prata na Rio-2016.

O ouro ficou com o chinês Yang Lui, que teve nota 15,500, e a prata com outro atleta da China, Hao You (15,300). O grego Eleftherios Petrounias (15,200), campeão olímpico no Rio, ganhou a medalha de bronze.

Zanetti disse que a opção pelo triplo na saída foi um risco calculado em busca de uma medalha.

"A gente já fez nosso papel em 2012. O que viesse a partir de lá seria lucro. A gente foi para o tudo ou nada. Se a gente fizesse a nossa rotina, a gente não ia para o pódio. A gente aumentou a nota de partida com a saída, mas é uma saída muito difícil, de muita precisão. Tentamos. Arriscamos. Desta vez, não deu certo, mas vamos trabalhar para o futuro", disse à TV Globo, ressaltando o ouro conquistado em Londres-2012.

