As importantes evoluções de Michael Schumacher

247 - O ex-piloto alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, apresentou uma discreta melhora em seu estado de saúde e já não permanece mais restrito à cama, passando a se locomover em cadeira de rodas dentro de sua residência, na Suíça. A informação foi divulgada pelo Daily Mail.

Segundo o jornal britânico, Schumacher, que sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, tem demonstrado sinais de evolução recente, o que permitiu que ele deixasse de ficar permanentemente acamado. O ex-piloto vive em sua mansão na cidade de Gland, às margens do Lago Léman, onde recebe cuidados médicos contínuos.

De acordo com a reportagem, o alemão, hoje com 57 anos, necessita de acompanhamento integral e é assistido 24 horas por dia por uma equipe formada por enfermeiros e terapeutas especializados. Ainda segundo o Daily Mail, os custos com os cuidados médicos do ex-campeão chegam a “dezenas de milhares de libras por semana”.

O estado de saúde de Schumacher permanece envolto em sigilo desde o acidente ocorrido há pouco mais de 12 anos, por decisão da família. Poucas informações oficiais foram divulgadas ao longo desse período, o que torna raras as atualizações sobre sua condição clínica.

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico relatou que o ex-piloto demonstra algum nível de percepção do ambiente ao seu redor, embora com limitações. “O sentimento é de que ele entende algumas das coisas que acontecem ao seu redor, mas provavelmente não todas”, afirmou a fonte.

Michael Schumacher é considerado um dos maiores nomes da história do automobilismo mundial. Sua carreira na Fórmula 1 foi dividida em dois períodos: de 1991 a 2006 e de 2010 a 2012. Ao longo desse tempo, defendeu as equipes Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes.

Nas pistas, construiu uma trajetória histórica, conquistando sete títulos mundiais nos anos de 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 — marca que o consolidou como referência absoluta na categoria por muitos anos.

Fora das pistas, Schumacher é casado com Corinna Schumacher desde 1995. O casal tem dois filhos: Gina-Maria, que compete no hipismo internacional, e Mick Schumacher, piloto de automobilismo que disputou a Fórmula 1 entre 2021 e 2022 e atualmente compete no Mundial de Endurance da FIA.

Apesar das poucas informações oficiais, a notícia de uma leve melhora reacende a atenção do público e de fãs ao redor do mundo, que seguem acompanhando com cautela qualquer atualização sobre a saúde do ídolo da Fórmula 1.