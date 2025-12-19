Assassinato de Mario Pineida: o que se sabe sobre a execução do ex-Fluminense no Equador

247 - O lateral equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (18) enquanto caminhava por uma rua da zona norte de Guayaquil. A informação foi inicialmente divulgada pela CNN Brasil, que detalhou as circunstâncias da morte do ex-jogador do Fluminense, atingido junto com Guisella Fernández, de 39 anos.

Pineida e Guisella foram surpreendidos por dois atiradores em uma motocicleta no bairro de Sanales. Segundo autoridades equatorianas, o ataque foi brutal: 17 disparos atingiram o jogador e a acompanhante. A mãe do lateral também estava com o casal no momento dos tiros. Ferida, ela foi levada a um hospital e, de acordo com a polícia, não corre risco de morte.

Contexto de violência no futebol equatoriano

A execução de Pineida ocorre em um momento crítico para o futebol do país, que enfrenta uma sucessão de ataques a atletas. Só neste ano, pelo menos outros quatro jogadores morreram vítimas de atentados: Leandro Yépez e Maicol Valencia, do Exapromo Costa; Jonathan González, ex-Independiente Del Valle; e Miguel Nazareno, de apenas 16 anos, das categorias de base do Del Valle.

A escalada de violência levou clubes e autoridades a alertarem sobre ameaças constantes. Antonio Alvarez, presidente do Barcelona de Guayaquil — equipe onde Pineida atuava —, afirmou à imprensa local que o lateral havia expressado preocupação e solicitado proteção extra após receber ameaças de morte.

Como foi o ataque

De acordo com o portal equatoriano Ecuavisa, Pineida, Guisella e a mãe do jogador haviam chegado a um açougue em uma caminhonete, em busca de um pernil para as festas de fim de ano. Ao descerem do veículo e se aproximarem da entrada, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo imediatamente.

A polícia equatoriana informou que um dos veículos usados pelos suspeitos já foi localizado e que um detido está sendo interrogado. A motivação do ataque ainda está sob investigação.

Como clubes reagiram

O Barcelona de Guayaquil, clube onde Pineida escreveu boa parte de sua carreira, publicou uma nota emocionada nas redes sociais:

"Chegou em 2016. Fez história para sempre. 2 títulos. 2 semifinais da Libertadores. Com garra, entrega e amor pela amarela. Mario, você ganhou fazer parte eterna da história do Ídolo. Por tudo e muito mais, você será sempre lembrado Marito", escreveu o clube.

O Fluminense, que contou com Pineida na campanha do título carioca de 2022, também manifestou pesar:

"O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022 [...] O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos".

Trajetória

Mario Pineida fez carreira principalmente no Barcelona de Guayaquil, onde se tornou ídolo e acumulou conquistas. No Brasil, teve passagem discreta pelo Fluminense, mas participou da campanha do título carioca de 2022.

A morte do lateral reacende o alerta sobre o aumento da violência organizada no Equador, especialmente contra figuras públicas ligadas ao esporte — uma crise que pressiona o governo e coloca atletas em situação de vulnerabilidade extrema.