Atacante Haaland bate recorde na Champions League após igualar marca de Lionel Messi e Luiz Adriano

Jogador do time inglês Manchester City, o atacante Haaland, nascido na Inglaterra, mas que se naturalizou norueguês, marcou cinco gols no jogo contra o RB Leipzig. Veja as reações edit

247 - Jogador do Manchester City, da Inglaterra, o atacante Haaland, 22 anos, nascido em solo inglês, mas que se naturalizou norueguês, para onde se mudou ainda criança, marcou cinco gols nesta terça-feira (14) na goleada de 7 a 0 contra o RB Leipzig, da Alemanha, em partida válida pelas oitavas de final da partida da UEFA Champions League. O centroavante igualou o recorde do argentino Lionel Messi e do brasileiro Luiz Adriano. Somente estes dois últimos jogadores haviam marcado cinco gols em uma partida da UEFA Champions League.

Messi fez cinco gols em 2012 na vitória por 7 a 1 do Barcelona contra o time alemão Bayer Leverkusen. Em 2014, Luiz Adriano fez cinco no 7 a 0 do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sobre o Bate Borisov, da Bielorrússia.

Haaland foi o mais jovem e mais rápido jogador a atingir 10 gols na UEFA Champions League. Também foi o mais jovem e mais rápido a atingir 20 gols no campeonato, e o mais jovem e mais rápido a chegar aos 30 no torneio.

