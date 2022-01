Atleta de 17 anos morre durante teste para base do Flamengo-PI

Apoie o 247

247 - O jovem jogador identificado como Isaias teve um mal súbito, nesta segunda-feira (10), no Piauí, durante a realização do treino físico, no Parentão, com o time do sub-17 do Flamengo-PI. O jogador estava iniciando o período de avaliações para atuar na Copa Nordeste de Futebol Amador. A reportagem é do portal MSN.

O atleta de 17 anos relatou um desconforto durante a atividade física, que estava sendo feita na caixa de areia, e chegou a ser socorrido pela equipe médica do Samu, mas não resistiu e veio a óbito no local. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Isaias estava em seu terceiro dia de teste com o elenco de base e acompanhado de seu pai, que presenciou o episódio. O técnico da equipe informou que o jogador havia acabado de iniciar as avaliações para atuar na Copa Nordeste junto com o time sub-17 do Rubro-Negro do Piauí.

O presidente do Flamengo-PI, Rubens Gomes, informou que prestará assistência à família do atleta e que aguardará as próximas 48h para avaliar como poderá ajudar, segundo informações do GE.

