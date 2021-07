Atletas norueguesas são multadas por usar short em vez de biquíni

TrendsBR - Para quem acha que já viu de tudo no esporte, a equipe feminina de handebol de praia da Noruega foi multada em 1.500 euros (cerca de R$ 9.210) por usar short em vez de biquíni no Campeonato Europeu de Handebol de Praia, realizado entre os dias 13 e 18 de julho na Bulgária.

Segundo a Federação Europeia de Handebol, citada pela emissora estatal britânica BBC, a multa de 150 euros por jogadora (no total de 1.500 euros) foi aplicada porque as atletas norueguesas estavam com “roupa imprópria”. O ato vem sendo considerado machista.

As jogadoras de handebol de praia da Noruega usaram shorts em vez de biquínis durante a partida contra a Espanha que valia a medalha de bronze, e foi vencida pelas espanholas.

Por sua vez, a Federação Norueguesa de Handebol já havia declarado que pagaria caso suas jogadoras fossem multadas, informa a emissora.

“A Noruega jogou com shorts que não estão de acordo com os regulamentos de uniformes de atletas definidos nas regras do jogo de handebol de praia da IHF [Federação Internacional de Handebol]”, diz a Federação Europeia de Handebol em comunicado reproduzido pela BBC.

Kare Geir Lio, chefe da federação norueguesa, citada pela emissora britânica, afirma que qualquer multa seria paga e acrescenta: “Deve ser uma escolha livre dentro de uma estrutura padronizada. O mais importante é ter equipamentos com os quais os atletas se sintam confortáveis”.

A entidade máxima do handebol na Noruega também publicou uma mensagem de apoio às suas atletas em seu perfil oficial do Facebook nesta terça (20/7): “Estamos muito orgulhosos das meninas que durante o Campeonato Europeu de Handebol de Praia levantaram a voz e anunciaram que o short é suficiente! Nós, da Federação Norueguesa de Handebol, as apoiamos. Juntos, continuaremos a lutar para mudar os regulamentos internacionais de roupas, para que atletas possam jogar com as roupas que se sentirem confortáveis”.

De acordo com a BBC, antes do campeonato realizado em julho, a Noruega abordou a Federação Europeia de Handebol para pedir permissão para jogar de shorts, mas foi informada de que as violações das regras eram puníveis com multas.

Uma moção norueguesa para alterar as regras atuais será discutida pelos órgãos nos próximos meses.

“A .federação está empenhada em trazer esse tópico para o interesse de seus membros, no entanto, também deve ser dito que uma mudança nas regras só pode acontecer no nível da IHF”, diz Andrew Barringer, porta-voz da federação europeia, citado pela emissora.

A questão tem sido debatida nos esportes de praia há vários anos, já que algumas jogadoras consideram o biquíni degradante e impraticável.

Quem também comentou o ocorrido no campeonato europeu foi o Ministro da Cultura e Esportes da Noruega, Abid Raja, em tuíte compartilhado na última segunda (19/7): “Isso é totalmente ridículo! Faça quantas mudanças de atitude forem necessárias na antiquada e ultrapassada regras internacionais dos esportes. Meu Deus! O pior é que eles simplesmente não entendem a igualdade. De alguma forma conseguirão?!”.

