ATP pune torneio de Wimbledon por ter banido atletas russos e bielorrussos

Apoie o 247

ICL

Associated Press - Os torneios de tênis profissional feminino e masculino não concederão pontos no ranking para Wimbledon este ano por causa da proibição do All England Club a jogadores da Rússia e da Bielorrússia devido à invasão da Ucrânia. A WTA e a ATP anunciaram suas decisões sem precedentes na noite de sexta-feira, dois dias antes do início do Aberto da França – e pouco mais de um mês antes do início do jogo em Wimbledon, em 27 de junho.

É uma repreensão significativa ao torneio de Grand Slam mais antigo do esporte e, em um sentido técnico, torna o evento uma exibição sem nenhum ponto de classificação em jogo. O All England Club disse em abril que não permitiria que russos ou bielorrussos competissem em seu campeonato de grama, o que atraiu críticas imediatas da WTA e da ATP, junto com alguns jogadores de destaque, como o atual campeão Novak Djokovic .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE