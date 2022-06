Avião de Neymar faz pouso não programado em Roraima por problema no para-brisa

Apoie o 247

ICL

Reuters - O avião do atacante Neymar fez um pouso não programado em Roraima por precaução devido a um "pequeno problema no para-brisa", informou a empresa que administra a carreira do jogador, que estava a bordo da aeronave com a irmã e a namorada.

"Comunicamos a todos que os passageiros estão bem, aguardando para retomar a viagem", acrescentou a NR Sports em comunicado. A empresa não informou qual era o destino final do jogador.

Neymar estava retornando ao Brasil após passar alguns dias de férias nos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele publicou nas redes sociais uma foto aérea de Miami Beach, na Flórida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE