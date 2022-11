Bahia vence o CRB fora de casa e garante acesso à Série A

Apoie o 247

247 - O Bahia venceu o CRB 2 a 1 e garantiu o acesso à primeira divisão nacional de 2023, neste domingo (6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela última rodada do Brasileirão Série B.

Com a vitória, o Tricolor de Aço chegou aos 62 pontos e terminou o torneio na 3ª posição. O clube alagoano, que tem 50, ficou na 11ª colocação da tabela.

O Bahia conquistou o retorno à Série A no ano seguinte ao rebaixamento. A equipe, hoje comandada por Eduardo Barroca, enfrentou algumas instabilidades na segunda divisão de 2022 e fez uma campanha com 17 vitórias, 11 empates de 10 derrotas.

O Bahia abriu o placar com Daniel, aos 25 minutos. No segundo tempo o CRB empatou, com Emerson Negueba. Com desfalque de Diego Ivo e Anselmo Ramon expulsos - o segundo, em lance que rendeu pênalti ao Esquadrão, Mugni cobrou, cravou o 2x1 e confirmou o acesso.

