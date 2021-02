Bayern vence Tigres com gol de Pavard e conquista 4º mundial

247 - Com gol do defensor francês Benjamin Pavard no início do 2º tempo, o Bayern de Munique (Alemanha) venceu o Tigres (México) por 1 a 0 na final do Mundial de Clubes da Fifa e sagrou-se tetracampeão mundial.

O Bayern foi campeão do mundo em 1976 e 2001, pela Copa Intercontinental (antigo mundial), e em 2013 e 2020 pelo torneio mundial organizado pela Fifa.

Com isso, o clube se encontra junto ao Milan (Itália) na segunda colocação dos maiores clubes campeões mundiais, atrás apenas do Real Madrid (Espanha), que tem 7 taças.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.