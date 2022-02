Bilionário russo abre mão do controle do Chelsea, campeão mundial

Apoie o 247

247 - O bilionário russo Roman Abramovich passou a administração do Chelsea, atual campeão mundial, para os curadores da fundação de caridade do clube. Abramovich comprou o clube em 2003. Abramovich fez o anúncio neste sábado (26) em meio à ação militar russa na Ucrânia e suas ligações com Vladimir Putin. A informação foi publicada pelo jornal The Guardian.

"Durante meus quase 20 anos de posse do Chelsea FC, sempre vi meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir para o futuro, enquanto também desempenhando um papel positivo em nossas comunidades", disse Abramovich em comunicado.



"Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que hoje estou dando aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC", acrescentou.

