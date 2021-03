Boca e River se unem para relembrar ditadura argentina: “Nunca mais”

Mtrópoles - Nesta quarta-feira (24/3), a Argentina relembra um dos episódios mais tristes e sanguinários de sua história, com os 45 anos do golpe civil-militar que deixou cerca de 30 mil mortos oficialmente e durou até 1983. Vários clubes do país se manifestaram nas redes sociais sobre o assunto.

“Reafirmamos nosso compromisso com uma Pátria com Memória, Verdade e Justiça”, escreveu o Estudiantes de La Plata, cujo presidente é o ex-jogador Verón. O dirigente anunciou que o time vai plantar 30 mil árvores em homenagem às vítimas da ditadura.BLOCK_IFRAME_0

Boca e River Plate também utilizaram as redes sociais para expressar seus sentimentos em relação ao triste episódio no país.

Em 24 de março de 1976, um golpe militar mergulhava a Argentina nos anos mais sangrentos e obscuros do século 20. Unidos pela campanha #MemoriaVerdadYJusticia, jogadores de futebol têm dado o exemplo.



Uma das mensagens é de "La Brujita" Verón:pic.twitter.com/KbgV6jmA3E — giro latino (@girolatino) March 24, 2021





Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. pic.twitter.com/mqrJylBFCw — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 24, 2021

