Boca Rosa é nova patrocinadora da base do vôlei feminino do Corinthians

247 - A empresa Boca Rosa Beauty, da influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, anunciou nesta quinta-feira (2) um acordo de patrocínio para as equipes de base do vôlei feminino do Corinthians.

O anúncio ao público foi feito por meio de uma campanha de marketing via redes sociais, que mostra um vídeo da própria Bianca se apresentando de surpresa no treino das atletas para comunicá-las da novidade. Confira abaixo:

As jogadoras receberam kits de maquiagem da marca Boca Rosa Beauty e tiveram uma tarde de interação e atividades com a influenciadora.

"É com muito orgulho que compartilho com vocês essa meta e propósito nosso: participar de projetos e ações que mudam vidas e trazem oportunidades. O esporte é um espaço transformador e que tem o poder de criar uma nova realidade. O vôlei é uma modalidade coletiva, de apoio, e de suporte entre as atletas, isso não poderia ser mais a nossa cara. Afinal, não tem nada mais poderoso do que uma mulher apoiando outra. Essa experiência de estar com elas e anunciar essa parceria foi INCRÍVEL! Foram momentos especiais que ficarão guardados na memória e no nosso coração. Obrigada, meninas! Vamos fazer um trabalho lindo juntas!", escreveu Bianca em seu Instagram.



