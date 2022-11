Bolsominion atuante, Neymar tem mais menções negativas do que positivas no Twitter

Apoie o 247

247 - Bolsonarista convicto e atuante, “Neymar tem mais menções negativas do que positivas no Twitter”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles..

“Um levantamento feito pela Vox Radar, empresa especializada em análise de redes sociais, a pedido da coluna, mostrou que, entre 18 e 22 de novembro, cerca de 55,2% das menções ao jogador foram neutras, 25,5% negativas e só 19,3% positivas. Foram analisadas 59.594 postagens, feitas por 45.866 usuários”, informa.

