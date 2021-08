Bolsonarista Maurício Souza, do vôlei, faz comentário homofóbico e Douglas reage: “Rindo de nervoso”

Portal Forum - O perfil do Instagram World Wide Volley que, como o nome indica é voltada para o mundo do vôlei, resolveu resgatar duas postagens antigas para mostrar a diferença de postura e discurso diante da questão LGBT.

No post, do lado esquerdo temos Isaquias Queiroz, que foi ouro na canoagem em uma publicação de 2016 onde ele afirma que vive “em um mundo onde a palavra preconceito não existe no meu dicionário. Viva a diversidade”, e atrás dele há uma bandeira do arco-íris, símbolo do movimento LGBT.

Já no lado direito da imagem, temos Mauricio Souza, que compartilhou um meme com os seguintes dizeres: “Frase atual: Sou do tempo que fumar era bonito e dar a bunda era feio! Hoje fumar é feio e dar a bunda é bonito! Sorte a minha ser velho” e ainda colocou a legenda “Grazadeus”

