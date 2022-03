Bolsonarista que preside o Flamengo foi convidado para comandar Conselho da Petrobras

Rodolfo Landim teria condicionado a aceitação do convite à sua permanência como presidente do clube da Gávea, que tem a maior torcida no Brasil edit

247 - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi indicado por meio de ofício do Ministério das Minas e Energia para substituir o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Eduardo Bacellar. A informação foi publicada no Metrópoles.

Há 13 indicações. Um candidato será escolhido em assembleia marcada para o dia 13 de abril.

Fontes do Palácio do Planalto afirmaram à CBN que a articulação para Landim assumir a direção do Conselho da Petrobras foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Em nota, a Petrobras informou que o Ministério de Minas e Energia fez oito indicações ao todo e quatro para o Conselho Fiscal da Companhia, enquanto a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia fez duas indicações para o conselho.

Segundo a CBN, fontes asseguram que Rodolfo Landim aceitou assumir o cargo somente se for possível permanecer no comando do Flamengo, acumulando as funções. Ele foi reeleito para um novo mandato e ficará mais três anos à frente do clube.

