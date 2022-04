Bolsonaro é vaiado e xingado na Vila Belmiro (vídeo)

"Ei, Bolsonaro, vai tomar no c...", cantaram alguns torcedores edit

247 - Jair Bolsonaro foi xingado por torcedores santistas na Vila Belmiro, neste domingo, 17. O chefe de governo foi ao estádio acompanhar a partida entre Santos e Coritiba, válida pela segunda rodada do Brasileirão.

Bolsonaro apareceu no camarote por volta das 10h40. De imediato, torcedores do setor mais próximo começaram a vaiá-lo, e mais pessoas se juntaram à manifestação em seguida. "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c...", cantaram alguns torcedores.

Bolsonaro vaiado na Vila Belmiro pic.twitter.com/obktGs901j — Lívia Laranjeira (@livialaranjeira) April 17, 2022

