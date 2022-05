Botafogo bate o Flamengo diante de 54 mil pessoas no Mané Garrincha

Apoie o 247

Metrópoles - Em menor número na Arena BRB Mané Garrincha, a torcida do Botafogo fez a festa neste domingo (8/5). O Glorioso bateu o Flamengo por 1 x 0 em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão.

As duas torcidas marcaram presença no estádio, mesmo no Dia das Mães. Mandante da partida, o Flamengo teve 90% das 54.981 pessoas que foram à Arena BRB Mané Garrincha prestigiar o clássico entre os rivais cariocas.

O Flamengo começou melhor na partida. O time de Paulo Sousa encurralava o Botafogo, jogava no campo do adversário e criava boas chances de gol. Os comandados de Luís Castro tentavam suportar a pressão dentro e fora de campo.

E o Flamengo chegou a abrir o placar. Aos 27 minutos, Gabigol apareceu livre na área para completar passe de Everton Ribeiro. Mas a arbitragem anulou o gol com a ajuda do VAR, marcando impedimento. O Flamengo seguiu pressionando e o Botafogo tentava sair no contra-ataque, mas a partida seguiu mesmo no empate sem gols para o intervalo.

