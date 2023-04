Botafogo vence o Audax, leva a Taça Rio e garante vaga na Copa do Brasil de 2024

Apoie o 247

247 - O Botafogo garantiu o título da Taça Rio de 2023 ao golear o Audax por 5 a 2 no segundo jogo da final. Balançaram a rede Lucas Fernandes (2), Gustavo Sauer (2) e Philipe Sampaio. Romarinho e Julinho descontaram para o time de Angra. Com o título, o Glorioso garante vaga na Copa do Brasil de 2024.

O Botafogo fez por merecer. A equipe teve os melhores 45 minutos iniciais da temporada na finalíssima da Taça Rio. Em ritmo acelerado com velocidade na frente, o Glorioso criou boas chances e abriu o placar logo aos 11min com Lucas Fernandes aproveitando rebote. O meia ampliou aos 18min após cruzamento de Rafael.

“O Audax se aproveitou de um apagão alvinegro para fazer gol com Romarinho e teve chances de empatar. Porém Marlon Freitas e Gustavo Sauer trataram de ampliar novamente. Lançamento sensacional do meia e finalização precisa do camisa 10, que não conseguiu na Taça Guanabara ao ficar fora da semifinal”, destaca reportagem do GE.

Agora o foco da equipe de Luis Castro volta para o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil diante do Ypiranga, na quarta-feira (12), às 21h30, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

