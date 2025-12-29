Boxeador Anthony Joshua sofre acidente de carro
De acordo com a polícia do país africano, pelo menos duas pessoas morreram
247 - Ex-campeão na categoria peso-pesado, o boxeador britânico Anthony Joshua se envolveu em um acidente de carro nesta segunda-feira (29) na Nigéria. De acordo com a polícia do país africano, duas pessoas que estavam nos veículos envolvidos no acidente morreram. O atleta sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital local.
Filho de nigerianos, o boxeador de 36 anos fazia uma viagem em uma rodovia no estado de Ogun, na Nigéria. O carro em que ele estava bateu com outro automóvel.
O boxeador, de 36 anos, nocauteou na semana passada o influenciador Jake Paul durante luta em Miami.