Brasil bate Bolívia por 4 a 0 e encerra participação histórica nas Eliminatórias

Metrópoles - A Seleção Brasileira apenas cumpriu tabela na noite desta terça-feira (29/3), mas mesmo assim ainda conseguiu fazer do confronto com a Bolívia um jogo histórico. Com a goleada por 4 x 0, gols de Paquetá, Richarlison (duas vezes) e Bruno Guimarães, os comandados de Tite atingiram a maior pontuação da história das Eliminatórias Sul-Americanas. Esse “título” pertencia à Argentina de Marcelo Bielsa, que registrou 43 pontos em 2002. O Brasil chegou aos 45.

Agora, o Brasil conhecerá os seus adversários da primeira fase do Mundial do Catar, em sorteio realizado pela Fifa na próxima sexta-feira.

