Brasil conquista primeiro ouro nas Olimpíadas de Tóquio

247 - Na madrugada desta terça-feira (27), o surfista Ítalo Ferreira fez história no surfe conquistou a medalha de ouro ao desbancar o japonês Kanoa Igarashi na final. O filho de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, também é o dono da primeira medalha de ouro do país na atual edição dos Jogos, informa o UOL.

Com um minuto e meio de prova, o brasileiro tentou uma manobra que acabou com a prancha sendo rachado ao meio, precisando ser trocada. Insatisfeito com a segunda, escolhida para a troca, ele fez uso de uma terceira. Enquanto se preparava, ouvia orientações do treinador.

