Brasil enfrentará Japão, Coreia do Sul e Argentina em preparação para Copa do Mundo do Catar

Rodrigo Viga Gaier, Reuters - O Brasil fará amistosos contra Japão, Coreia do Sul e Argentina como parte de sua preparação para a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira.

De acordo com a entidade que comanda o futebol brasileiro, os três duelos acontecerão fora do Brasil.

O primeiro amistoso será contra a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2 de junho. Quatro dias mais tarde, o time comandado pelo técnico Tite enfrentará o Japão, em Tóquio. A série de jogos amistosos em junho terminará no dia 11, diante da Argentina, em Melbourne, na Austrália.

Brasil e Coreia do Sul jogaram pela última vez em novembro de 2019, em Abu Dhabi, com vitória do Brasil por 3 x 0. Já o último duelo contra o Japão ocorreu em 2017, em Lille, na França, e terminou em vitória brasileira por 3 x 1.

A partida contra os argentinos na Austrália não será válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo contra os argentinos pelas eliminatórias suspenso no ano passado após intervenção de agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em São Paulo, foi remarcado para setembro.

Também em setembro, a seleção deve realizar mais um amistoso preparatório para o Mundial, dessa vez diante do México.

O Brasil estreará na Copa do Catar no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Suíça e Camarões completam o grupo da seleção na primeira fase do torneio.

