Brasil ganha do Equador e avança no Pré-Olímpico (vídeo)

247 - A Seleção Brasileira masculina de futebol venceu o Equador de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (29) em Caracas, na Venezuela. A equipe manteve os 100% de aproveitamento e garantiu a classificação antecipada para o quadrangular final do Pré-Olímpico.

Os gols brasileiros foram marcados por Marlon Gomes, que está vendido pelo Vasco ao Shakhtar Donetsk; e Gabriel Pirani, do DC United.

O Brasil volta a campo na próxima quinta-feira (1º), às 20h (horário de Brasília), contra a Venezuela, novamente no estádio Brigido Iriarte, em Caracas (VEN), pela última rodada do Grupo A.

O técnico Ramon Menezes não pode contar com o zagueiro Michel e o lateral esquerdo Kaiki Bruno. Os dois jogadores estão com lesões musculares.

Brasil tava perdendo pro Equador. A bola mal chegava no Endrick. Quando chegou, ele fez essa jogada e saiu o gol.

O que o gênio do Ramon Menezes fez? Tirou o Endrick. Bizarro! pic.twitter.com/KCQlQBW5SK — Nilsinho (@Nilsinho8) January 29, 2024

