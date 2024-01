Brasil se destaca no prêmio Fifa The Best (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jogador brasileiro Guilherme Madruga venceu o prêmio Puskás, oferecido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) ao gol considerado o mais bonito do ano apssado. O meio-campista do Botafogo-SP acertou uma bicicleta de fora da área durante confronto com o Novorizontino (SP) pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no mês de junho. As premiações foram entregues nesta segunda-feira (15) em Londres, capital inglesa.

Outro brasileiro, Ederson, do Manchester City (Inglaterra), ganhou nesta segunda-feira o prêmio Fifa The Best de melhor goleiro de 2023. Aos 30 anos, ele foi o segundo brasileiro a ganhar o The Best, quatro anos após a vitória de Alisson em 2019. No feminino, a vencedora foi Mary Earps, goleira da seleção inglesa.

A seleção brasileira recebeu nesta segunda-feira 14 o prêmio Fifa Fair Play pelo gesto contra o racismo. O ex-lateral-direito Cafu recebeu o troféu.

Jogadora mais premiada pela Fifa, com seis troféus de melhor do mundo, a brasileira Marta foi homenageada e dará nome a um novo prêmio criado pela Fifa, para a autora do gol mais bonito do mundo no futebol feminino.

Mais um brasileiro, o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), esteve entre os jogadores que entraram para a seleção do ano - goleiro: Courtois (Real Madrid); Stones, Walker e Dias (todos do Manchester City); meio-campistas: Bernardo Silva (Man City), De Bruyne (Man City) e Bellingham (Real Madrid); e os atacantes: Messi (Inter Miami), Mbappé (PSG), Haaland (Man City) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

