Brasil goleia Tunísia em último jogo antes da Copa

247 - Em último jogo antes da Copa do Mundo do Catar, que inicia no dia 20 de novembro, a Seleção Brasileira goleou a Tunísia por 5 a 1, em amistoso disputado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França , nesta terça-feira, 27.

O Brasil entrou em campo com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Fred; Paquetá, Neymar, Richarlison e Raphinha.

O ponta-esquerdo Raphinha abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de cobertura de cabeça após lançamento de Casemiro. A Tunísia empatou alguns minutos depois, com o zagueiro Montassar Talbi, de cabeça após cobrança de falta.

Richarlison, que marcou dois gols na partida contra Gana na última sexta-feira, 23, voltou a ficar à frente logo em seguida. Recebeu sozinho passe de Raphinha e chutou entre as pernas do tunisiense.

O terceiro foi marcado por Neymar, que chegou ao 75º com a amarelinha e agora está a dois gols de alcançar o recorde de Pelé, de 77 (pelos números oficiais da FIFA; para a CBF, Pelé tem 95 gols pela Seleção). Gol de pênalti, batido do seu jeito característico.

O quarto gol foi de Raphinha. Jogada de Neymar, corta-luz de Paquetá, passe de Richarlison e um chute de primeira que bateu na trave e entrou.

O primeiro tempo terminou 4 a 1. Ao contrário do jogo contra Gana, em que o jogo acabou em 3 a 0 para o Brasil, com todos os gols marcados no primeiro tempo, a Seleção Brasileira balançou as redes também no segundo tempo, com Pedro, reserva que entrou no lugar de Richarlison. 5 a 1.

Pedro e Vinícius Júnior, que entrou no lugar de Paquetá, jogaram todo o segundo tempo. Depois entraram, Antony, no lugar de Raphinha, Renan Lodi, no lugar de Alex Telles, Ibañez, no lugar de Marquinhos, e Rodrygo, no lugar de Fred.

Na Copa, o Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

Pela Seleção, o treinador Tite tem:

76 jogos

57 vitórias

14 empates

5 derrotas

166 gols marcados

27 gols sofridos

