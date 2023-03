Brasil perde para o Marrocos em primeiro teste após Copa do Mundo

Apoie o 247

247 - Em seu primeiro jogo após o Mundial da Fifa, o Brasil perdeu por 2 a 1 para o Marrocos neste sábado (25), em Tânger. A equipe do interino Ramon Menezes teve muita dificuldade diante do time que surpreendeu e foi quarto lugar na Copa do Catar.

O Marrocos começou pior, equilibrou o jogo e abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com gol de Boufal. O Brasil melhorou no segundo tempo e empatou com Casemiro contando com um franganço do goleiro marroquino. A Canarinho parecia perto de virar, mas desperdiçou chances. Os donos da casa então desempataram na parte final do amistoso, com bonita finalização de Sabiri. (Com UOL).

