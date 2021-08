Brasil vence a Espanha e é bicampeão olímpico

Seleção venceu por 2x1, na prorrogação, com gols de Malcom e Matheus Cunha edit

247 - A Seleção Brasileira masculina de Futebol conquistou na manhã deste sábado (07) a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, tornando-se bicampeã olímpica. Em uma disputa acirrada, o Brasil venceu a Espanha por 2x1.

O Brasil saiu na frente com Matheus Cunha, mas cedeu o empate, que perdurou até o segundo tempo da prorrogação, quando Malcom saiu do banco e fez o gol do título olímpico.

