Brasil vence Espanha no futebol masculino e é bicampeão olímpico

247 - O Brasil venceu a Espanha por 2x1, na prorrogação, e conquistou o bicampeonato olímpico nos jogos da Tóquio 2020.

Os gols do combinado brasileiro foram marcados por Malcom Filipe e Matheus Cunha. A disputa teve como palco o Estádio Internacional de Yokohama, no Japão. O tempo regulamentar do jogo havia terminado com empate de 1 x 1.

Confira a postagem da CBF sobre o assunto.

ACABOOOOOOOOOU! O BRASIL VENCE A ESPANHA NA PRORROGAÇÃO E CONQUISTA O SEGUNDO OURO OLÍMPICO DO FUTEBOL NA SUA HISTÓRIA! VAAAAAMOOOOOOOOOO!⚽🏅🇧🇷#BRAxESP #SeleçãoOlímpica #JogosOlímpicos pic.twitter.com/DAZ10MEufh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

