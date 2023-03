Brasil x Marrocos: veja os convocados da seleção brasileira

Apoie o 247

247 - O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, anunciou na manhã dessa sexta-feira os 23 convocados para o amistoso contra o Marrocos, no dia 25 de março. O duelo acontece no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte do país africano.

Confira a lista de jogadores convocados publicada no portal Globo Esporte:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottemham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottemham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR)

Neymar ficou fora por estar se recuperando de uma lesão no tornozelo.

