Brasileiro cofundador do Facebook pode virar dono do Chelsea

Metrópoles - O brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, pode virar dono do Chelsea. Ele entrou em um grupo de endinheirados que vai fazer uma oferta pelo time inglês, liderada por Steve Pagliuca, bilionário do setor de private equity. A venda do clube inglês pelo oligarca russo Roman Abramovich pode superar US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20,4 bilhões), que seria o maior valor já pago por um time de futebol na história.

O grupo de investidores liderados por Pagliuca inclui ainda o canadense Larry Tanenbaum, chairman da NBA, e o fundador do fundo Passport Capital, John Burbank. A informação sobre o consórcio foi revelada pela emissora Sky News.

Abramovich decidiu vender o clube inglês após o início da guerra na Ucrânia. Ele foi alvo de sanções por países ocidentais, assim como outros milionários russos. No Reino Unido, teve seus ativos congelados.

Leia a íntegra no Metrópoles.

