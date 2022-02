Brasileiros brilham na vitória do Manchester United sobre o Leeds

Com triunfo fora de casa, United subiu para 4º no Campeonato Inglês edit

Por Peter Hall * - Leeds (Inglaterra) - Reuters

Os gols realizados no segundo tempo pelos substitutos Fred e Anthony Elanga deram ao Manchester United uma vitória por 4 a 2 sobre o Leeds United em um jogo emocionante em Elland Road pela Premier League neste domingo.

Em uma atmosfera quente, os visitantes abriram a vantagem aos 34 minutos, com o capitão Harry Maguire voltando para casa para marcar o primeiro gol de escanteio de seu time no campeonato durante toda a temporada.

À medida que a chuva se tornava mais torrencial, o United agravou os problemas do time da casa quando Bruno Fernandes, que marcou um hat-trick no jogo inverso no início desta temporada, acertou outra cabeçada na rede no acréscimo do primeiro tempo.

Aparentemente desanimado, o Leeds chegou, em um momento, a virar o jogo com dois gols em menos de um minuto no início do segundo tempo, agitando os torcedores em Elland Road.

O resultado levou o United para a quarta posição, com 46 pontos, quatro atrás do Chelsea em terceiro, enquanto o Leeds permanece em 15º, cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

