Brusque, time do dono da Havan, chama Celsinho de ‘oportunista’ ao denunciar racismo e internautas reagem: "racistas"

247 - A diretoria do Brusque emitiu nota neste domingo (29) na qual diz que o meia Celsinho, do Londrina, fez “falsa imputação de crime” ao informar que foi vítima de racismo de um dirigente do clube catarinense. Ele conta ter sido chamado de "macaco".

A principal patrocinadora do Brusque FC é a rede de lojas Havan, cujo dono é Luciano Hang, um dos principais empresários apoiadores de Jair Bolsonaro. Ele aparece com frequência em fotos com a camisa do time.

O episódio, segundo o jogador, aconteceu no jogo entre as duas equipes neste sábado (28). Um integrante do staff do Brusque disse a Celsinho: “Vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha”, de acordo com registro na súmula feito pelo árbitro Fábio Augusto Santos Sá Junior. A partida ocorreu no estádio Augusto Bauer, fechado para torcedores, e terminou em 0 a 0.

A nota do Brusque nega qualquer ato de racismo, diz que o jogador “é conhecido por se envolver neste tipo de episódio” e ainda anuncia que tomará as medidas cabíveis contra o meia do Londrina. Celsino também disse que vai tomar medidas jurídicas.

“Não sei se ele faz parte da comissão técnica, da diretoria, um senhor de vermelho no camarote. Também não entendo por que tem tantas pessoas assim em um protocolo que não estão liberados os jogos para os torcedores. É lamentável. Uma equipe de porte médio baixo recém-promovida à Série B de Brasileiro estar cometendo um ato desses é inadmissível, mas as providências serão tomadas”, disse o jogador ao fazer a denúncia.

Leia a nota do Brusque e reações no Twitter sobre o caso:

O atleta Celso Honorato Júnior, reserva do Londrina E.C., relatou à imprensa que teria sido chamado de "macaco" por membros da Diretoria do Brusque F.C., durante o jogo realizado ontem (28/08).

O Brusque F.C., sua torcida, diretoria, comissão técnica e patrocinadores sempre foram, ao longo da sua história, absolutamente respeitosos com relação a todos os princípios que regem as relações desportivas e humanas. Jamais permitiríamos qualquer atitude de conotação racista em nosso Clube, que condena veementemente qualquer pensamento ou prática nesse sentido.

O atleta, por sua vez, é conhecido por se envolver neste tipo de episódio. Esta é pelo menos a 3a vez, somente este ano, que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira "perseguição" ao mesmo. Importante esclarecer que, ao árbitro, o atleta não relatou ter sido chamado de "macaco", mas sim que teriam dito "vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha", o que constou da súmula e revela a total contradição nos seus relatos.

O Brusque F.C. reitera que nenhum de seus diretores praticou qualquer ato de racismo e tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização do atleta pela falsa imputação de um crime. Racismo é algo grave e não pode ser tratado como um artificio esportivo, nem, tampouco, com oportunismo.

A Diretoria.

Pelo visto, foi o próprio Véio da Havan que redigiu o texto https://t.co/al5U6BXusq

- Racismo não é só insulto ou xingamento;

- A vítima NUNCA é a culpada;

- Tentar silenciar as vítimas de racismo é cruel demais e mostra o quanto ainda estamos muito distante de acabar com atos e atitudes racistas.



Racismo não se tolera. Racismo se combate. #PorMaisRespeito pic.twitter.com/dp4TdmWdry — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 29, 2021

Nota culpando a vítima. O que esperar mais do time do veio da Havan?

Aliás, do Estado com mais células de grupos nazistas do país. https://t.co/mRbqwrFd3n — Menk (@MenkMotta) August 29, 2021

Cara, do Brusque, eu esperava aquelas notas vazias e tal, afinal, é o time do Veio da Havan.



Mas eles conseguiram deixar o racismo escancarado, eles reforçaram o racismo, eles apoiam o racismo, eles assumiram que são racistas.



Tem noção do quão maluco isso se tornou? — Lucas (@lucaasmviana) August 30, 2021

O Celsinho do Londrina já sofreu pelo menos 3 ataques racistas nessa Série B, todos envolvendo o seu cabelo.



Desde que deixei o meu crescer, não passa um dia sem um maluco me mandar cortar. A covardia é o método deles.



Tem cabelo é foda, Celsinho!



Não corte nunca! pic.twitter.com/br5DHN3lPv — Carter (@essediafoilouco) August 29, 2021

Nota à comunidade!



Sim, nós somos racistas mesmo!



Confira: https://t.co/0N4s5AkVWu — Felipe Oliveira (@fpcoliveira) August 29, 2021